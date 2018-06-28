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الدفاع الروسية: الوضع يتدهور فى منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا بسبب المسلحين

الخميس، 28 يونيو 2018 12:00 ص
الدفاع الروسية: الوضع يتدهور فى منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا بسبب المسلحين جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى، اللواء الكسى تسيجانوف، عن تدهور الوضع فى منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية فى سوريا، بسبب المسلحين.. مشيرا إلى عمليات التجنيد القسرى للسكان فى صفوف التشكيلات المسلحة غير القانونية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن تسيجانوف قوله "على الرغم من الجهود التى يبذلها مركز المصالحة، يتدهور الوضع الإنسانى فى منطقة التهدئة الجنوبية الغربية بسبب الأنشطة المسلحة"، مشيرا إلى "التجنيد القسرى للسكان إلى صفوف التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون".

 


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