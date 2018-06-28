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الخميس، 28 يونيو 2018 03:45 م
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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم فى "الحديدة" ويزحف لـ"زبيد"

الخميس، 28 يونيو 2018 03:02 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم فى "الحديدة" ويزحف لـ"زبيد" قوات الجيش اليمنى -أرشيفية
إيمان حنا
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واصلت قوات الجيش اليمنى بطيران التحالف العربى تقدمها فى معركة الحديدة بالساحل الغربى، حيث نجحت فى استكمال تطهير مزارع الفازة والتحيتا والمدمن والمسابحة وتواصل الزحف نحو زبيد.

وفى الوقت نفسه، تقدمت القوات اليمنية على عدة جبهات ففى صعدة نجحت فى تحرير جبال رازح بمحافظة صعدة والتقطت قوات الجيش مشاهد لها بالفيديو من أعلى تلك الجبال احتفاء بالانتصار.

و تمكن القوات المشتركة من تحقيق انتصارات متتالية فى صعده، حيث أعلن الجيش الوطنى اليمنى مؤخرا القبض على قيادى بارز فى ميليشيات الحوثى ومعه 7 خبراء من ميليشيات حزب الله اللبنانى أثناء تحرير مديرية الملاحيط جنوب غرب محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبد الكريم السدعى، أن قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادى حوثى مع 7 خبراء عسكريين من ميليشيات حزب الله اللبنانى، خلال معارك عنيفة فى جبهة الملاحيط، ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

كما أكد أن المعارك المستمرة منذ أسبوع فى جبل "الروقى" والمناطق المحيطة بها فى جبهة الملاحيط، خلفت نحو 220 قتيلا من عناصر الميليشيات.

من جهته، أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، استمرار تقدم العمليات فى محور صعدة، وتكبد الميليشيات خسائر كبيرة فى عقبة مران.


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