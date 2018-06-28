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الجغرافيا ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى شبرا

الخميس، 28 يونيو 2018 11:58 ص
الجغرافيا ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى شبرا امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب
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سادت حالة من الرضا بين طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بلجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة ، وذلك لسهولة امتحان مادة الجغرافيا.

وخرج عدد كبير من الطلاب قبل انتهاء اللجنة، وعبروا عن مدى سعادتهم لسهولة الامتحان، وأن معظم الأسئلة كانت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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