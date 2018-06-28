الجامعة العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى جنوب السودان

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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باتفاق وقف إطلاق النار فى جنوب السودان، والذى تم التوقيع عليه يوم أمس الأربعاء، فى الخرطوم بين الرئيس سلفا كير وقيادات قوى المعارضة.

وعبر أبو الغيط -فى بيان صحفى اليوم الخميس، عن أمله فى أن يفضى الاتفاق إلى وقف كامل ودائم للقتال فى جنوب السودان ويفتح الباب أمام التنفيذ الكامل لمجمل الترتيبات المنصوص عليها فى اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والنفاذ الإنسانى الموقعة فى أديس أبابا فى ديسمبر الماضى، ومقترحات التجسير التى قُدمت فى مفاوضات تنشيط اتفاقية تسوية الصراع فى جنوب السودان لعام 2015.

كما عبر أبو الغيط -بهذه المناسبة- عن تقديره للدور الفاعل الذى قامت به جمهورية السودان بقيادة الرئيس عمر البشير فى سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأثنى أبو الغيط على الجهود التى قام بها الاتحاد الأفريقى وتجمع الإيجاد فى رعاية مفاوضات السلام للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب فى جنوب السودان.