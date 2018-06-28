التعليم تستعرض نتائج امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أدى صباح اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول، للعام الدراسى 2017/2018 فى مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية وبمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات).

وصرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن إجمالى عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان اليوم قد جاء على النحو التالى:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الكيمياء: (368,962) طالبًا/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الجغرافيا: (234,962) طالبًا/ طالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الامتحاني التاسع قد سارت بشكل جيد ومنضبط حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما أعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد الحالات الآتي ذكرها بعد أثناء انعقاد الامتحان بمادتي: (الكيمياء – الجغرافيا) وهذه الحالات هي على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة لمادة الكيمياء:

• اللجنة رقم (2011) بمقر مدرسة دار السلام الابتدائية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (أ.م.م.أ.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1088) بمقر مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية للبنين التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية، حيث قامت غرفة العمليات المحلية بمديرية التربية والتعليم بالغربية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (ي.م.ع.أ) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (1600) بمقر مدرسة الإسماعيلية الثانوية للبنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم ضبط الطالب (ن.أ.أ.ن) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1606) بمقر مدرسة السلام الثانوية للبنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث قامت غرفة العمليات المحلية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (هـ. ز.م.س) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (1942) بمقر مدرسة البداري الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط، حيث قامت لجنة الإدارة بقطاع أسيوط بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالب (ح.ع.أ.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (350) بمقر مدرسة الهرم الثانوية النموذجية للبنين التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة حيث قامت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبتين (ش.م.ف)، (هـ.ش.ع.أ) خلال محاولتهما الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعة بلوتوث وتم ضبط الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبتين.

• اللجنة رقم (662) بمقر مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، حيث تم ضبط الطالب (أ.أ.ف.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (342) بمقر مدرسة السلام الإعدادية للبنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث قامت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (س.س.أ) خلال محاولتها الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (668) بمقر مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، حيث قامت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (أ.أ.ر) خلال محاولتها الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

ثانيًا: بالنسبة لمادة (الجغرافيا):

• اللجنة رقم (1029) بمقر مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية التابعة لإدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة، حيث تم ضبط الطالب (ح.أ.م.ك) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1600) بمقر مدرسة الإسماعيلية الثانوية للبنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم ضبط الطالب (أ.ي.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (350) بمقر مدرسة الهرم الثانوية النموذجية للبنين التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث قامت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (ن.ع.أ.ي) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (455) بمقر مدرسة الثانوية بنات الجديدة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية بمحافظة بني سويف، حيث قامت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (ش.ن.ع) خلال محاولتها الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وأشار حجازي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان بمادتي الكيمياء، والجغرافيا كما أفاد أن تقرير غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر جاء متضمنًا أن الامتحان بهاتين المادتين جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وعلى صعيدٍ آخر أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من أعمال تقدير العينة العشوائية لمواد: (الأحياء، والرياضيات البحتة، وعلم النفس والاجتماع التي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 وقد جاءت نتائج تقدير العينة العشوائية على النحو التالي:

أولاً/ مادة الأحياء:

* إجمالي أوراق العينة (11,289) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (9994) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (243) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (88,5%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (86,06%)

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (4031) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (40,33%).

- حصول عدد (2130) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,31%).

- حصول عدد (1462) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14,63%).

ثانيًا/ مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية – التفاضل والتكامل):

* إجمالي أوراق العينة (4979) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (4382) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (117) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (88,0%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (81,30%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (1343) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (30,65%).

- حصول عدد (1005) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,93%).

- حصول عدد (780) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (17,80%(.

ثالثًا/ مادة (علم النفس والاجتماع):

* إجمالي أوراق العينة (11,594) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (10,741) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (358) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (92,6%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (89,76%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (2075) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (19,32%).

- حصول عدد (2437) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,69%).

- حصول عدد (2285) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (21,27%).

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 1/7/2018 هو آخر أيام امتحان الدور الأول من امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وسوف يقوم طلاب الشعبة الأدبية بأداء الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (248,513) طالبًا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (108,838) طالبًا/ طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (239,704) طالبًا/ طالبة.