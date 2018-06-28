التجارة والصناعة: 41 % زيادة فى الصادرات السلعية لروسيا لتسجل 284 مليون دولار

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى حققت خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى زيادة كبيرة بنسبة 41%، وبلغت قيمتها 284 مليون دولار مقارنة بنحو 201 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقال الوزير، إن الزيادة الكبيرة فى الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى خلال الفترة الحالية أسهمت فى خفض عجز الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الروسى، نظراً لاستيراد مصر لعدد من السلع الاستراتيجية من روسيا على رأسها القمح، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهود مكثفة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الروسى والوصول بها لمستويات غير مسبوقة، خاصة فى ظل التنسيق الجارى بين الحكومة المصرية والاتحاد الاقتصادى الأوراسى لبدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسى بصفة عامة والسوق الروسى بصفة خاصة.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الروسية موسكو حول مؤشرات أداء الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من العام الجاري.

ومن جانبه قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال الفترة من يناير – إبريل من العام الجارى ترجع إلى زيادة صادرات الخضر والفاكهة بنسبة 42.5%، وبلغت 233.7 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات الخضر والفاكهة تمثل ما يزيد عن82 % من إجمالى الصادرات السلعية المصرية لأسواق روسيا الاتحادية حيث تشمل أهم المنتجات الزراعية التى شهدت ارتفاعا كبيراً خلال الفترة محل التقرير البطاطس والبرتقال والطماطم والفراولة.

وأضاف، أن صادرات الأجهزة المنزلية حققت نسبة زيادة بلغت 366 % حيث سجلت 10 ملايين دولار، كما حققت صادرات المنتجات الغذائية نسبة زيادة بلغت 108 % حيث سجلت 13.7 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات المنظفات والصابون حققت نسبة زيادة بلغت153 % حيث سجلت 2.5 مليون دولار، كما حققت صادرات المفروشات المنزلية نسبة زيادة بلغت81.5 % وسجلت نحو مليون دولار، كما حققت صادرات السجاد نسبة زيادة بلغت 46% وسجلت 1.7 مليون دولار، كما حققت صادرات الصناعات الطبية نسبة زيادة بلغت 34.6 % وسجلت 3.5 مليون دولار.

وأشار عنتر، إلى أن الزيادة المحققة فى صادرات السلع الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والمفروشات تمثل مؤشراً إيجابياً على تنوع هيكل الصادرات المصرية للسوق الروسى، ودخول بنود جديدة للصادرات السلعية المصرية لهذا السوق الكبير إلى جانب الصادرات التقليدية والتى تشمل عدد من السلع الزراعية، منوهاً إلى أن الزيادة فى الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى تعكس الجهود الكبيرة لمكتب التمثيل التجارى بالعاصمة الروسية موسكو من خلال العديد من الآليات الترويجية والتسويقية للمنتجات المصرية والتى تضمنت الترويج للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة بروسيا الاتحادية وإتاحة العديد من الفرص التصديرية والدراسات التسويقية للشركات المصرية .