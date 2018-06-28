البيت الأبيض: ترامب يجتمع مع رئيس الوزراء الايطالى بعد غد فى واشنطن

واشنطن (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستقبل رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى فى البيت الابيض بعد غد السبت.

وأعلن بيان للبيت الأبيض زيارة رئيس الوزراء الإيطالى لواشنطن، مؤكدا أن "إيطاليا حليف مهم فى الناتو، وشريك مهم فى أفغانستان والعراق"، وهى "عامل أساسى للاستقرار فى منطقة البحر المتوسط".

وتابع البيان، الذى اوردته وكالة انباء "آكى" الايطالية، "ان الولايات المتحدة وإيطاليا ستركزان معا على تعميق العلاقة فى إدارة الصراعات العالمية وتعزيز الازدهار الاقتصادى على جانبى المحيط الأطلسى"، كما "سيشير ترامب وكونتى إلى العلاقات التاريخية والثقافية بين بلدينا، والتى تقوم عليها العلاقات الثنائية".