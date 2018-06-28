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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الخميس، 28 يونيو 2018 06:29 م
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

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اخبار الاقتصاد

طارق عامر

اسعار الفائده

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