الامارات تطالب قطر امام القضاء الدولي بـ"وقف دعمها للارهاب"

أ ف ب

طالبت الامارات، اليوم الخميس، قطر بالتوقف عن "دعم مجموعات وأفراد إرهابيين"، نافية أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات بانتهاك حقوق الشعب القطرى.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت، الاربعاء، النظر فى الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية بعد تلقى شكوى من قطر، ولكن ممثلى أبوظبى ردوا، اليوم الخميس، بأن بلادهم قطعت علاقاتها مع قطر "بسبب دعمها للارهاب وتدخلها فى شؤون جيرانها وبثها لخطاب كراهية".

وقال سعيد النويس، سفير الإمارات لدى هولندا، امام محكمة العدل الدولية "لقد طلبت حكومتنا من قطر مرارا ان تتوقف عن هذا السلوك". واضاف "مع أن قطر تعهدت مرات عدة بذلك الا انها لم تف بالتزاماتها".