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الخميس، 28 يونيو 2018 01:45 م
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الاثنين.. جولة أفريقية لماكرون تشمل موريتانيا ونيجيريا

الخميس، 28 يونيو 2018 11:46 ص
الاثنين.. جولة أفريقية لماكرون تشمل موريتانيا ونيجيريا ماكرون
باريس(أ.ش.أ)
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يبدأ الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الاثنين المقبل، جولة أفريقية مهمة لمدة ثلاثة أيام يشارك خلالها فى القمة الأفريقية فى موريتانيا وبحث جهود مكافحة الارهاب فى الساحل قبل أن يتوجه إلى نيجيريا .

وتأتى هذه الجولة المرتقبة انطلاقا من حرص فرنسا على مواصلة مقاربتها الجديدة لتعزيز العلاقات مع افريقيا الناطقة بالفرنسية و الانجليزية و امتدادا للزيارات السابقة التى قام بها الرئيس ماكرون للقارة السمراء و التى شملت مالى و النيجر و بوركينا فاسو و غانا فضلا عن لقاءه قبل أشهر برئيس ليبيريا جورج ويا بباريس و برئيس جنوب افريقيا الجديد سيريل رامافوزا على هامش مجموعة السبع بكندا.

و ترى فرنسا أن موريتانيا شريك مهم فى مجال الامن و تلعب دورا حاسما فى تعزيز قوة مجموعة الساحل التى يوجد مقر السكرتارية الخاصة بها فى عاصمتها نواكشوط. كما أن لنيجيريا اهمية كبيرة على الصعيد الاقليمى و الاقتصادي.

و تتضمن زيارة ماكرون لموريتانيا شقا ثنائيا و أخر متعدد الأطراف لكونها تأتى تلبية لدعوة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز و كذلك الاتحاد الأفريقى حيث سيلتقى ماكرون القادة الأفارقة عقب القمة الأفريقيةْ المرتقبة فى نواكشوط.

 


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ماكرون

فرنسا

موريتانيا

نيجيريا




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