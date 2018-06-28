الأمين العام لحلف الناتو يرحّب بالقمة بين ترامب وبوتين

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، الخميس، بالإعلان عن القمة الثنائية الأولى بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين، باسم "الحوار" مع روسيا.

وقال ستولتنبرج، لدى وصوله إلى القمة الأوروبية فى بروكسل، "أرحب باللقاء المقبل بين الرئيسين ترامب وبوتين لأنني أؤمن بالحوار وبأن مقاربة حلف الأطلسى تجاه روسيا مضاعفة: الدفاع والحوار". ويعقد ترامب وبوتين قمتهما الثنائية الأولى في 16 يوليو فى هلسنكى، بعد خمسة أيام من قمة للحلف الأطلسى فى بروكسل.