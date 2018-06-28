الأمير وليام يزور المسجد الأقصى ويتجول فى باحاته

رام الله (أ ش أ)

زار الأمير البريطانى وليام دوق كامبريدج، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى حيث تجول فى باحاته برفقة وفد من الأوقاف الإسلامية.

وأطلع الأمير وليام على واقع الحال فى المسجد الأقصى المبارك فى ظل الاجراءات الاحتلالية بحق المقدسات الاسلامية بالمدينة.

واستمع الأمير البريطانى إلى شرح مفصل عما تعانيه المدينة والمقدسات الإسلامية من اجراءات واغلاقات متواصلة إلى جانب الاقتحامات اليومية التى ينفذها المتطرفون اليهود بحراسة قوات الاحتلال فى الوقت الذى تمنع فيه سلطات الاحتلال الالاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى قد اقتحمت باحات المسجد الاقصى منذ ساعات الصباح الباكر بحجة العمل على توفير الأمن لزيارة ولى العهد البريطانى حيث شددت قوات الاحتلال اجراءاتها بحق المواطنين منذ ساعات الصباح.

وكان الأمير وليام قد زار مدينة رام الله أمس والتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس .