إيطاليا: منح السلطات الليبية 12 قارب دورية للتصدى للهجرة الغير شرعية

كتبت فاطمة شوقى

تعهد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل المحلى للتصدى للهجرة غير شرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فقال سالفينى، الذى زار طربلس مؤخرا، فى تصريح للصحفيين على هامش مداخلة بمجلس النواب فى روما "مساء اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، إذا سمح الوقت، سيتم إقرار التبرع بـ12 قوارب دورية إلى ليبيا مع ما يترتب على ذلك من تدريب للطواقم لمواصلة حماية الأرواح فى البحر المتوسط".

وأشار سالفينى إلى أن "إيطاليا دربت 213 ضابطا من خفر السواحل الليبى ويمكن تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية".

وأضاف سالفيني "إستنادا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تمّ تحديثها في شهر مارس الماضى، يتواجد فى ليبيا 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصر".