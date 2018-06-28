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إلغاء سفر مسنة بعد إصابتها بجرح قطعي نتيجة اصطدامها بأحد مقاعد الطائرة

الخميس، 28 يونيو 2018 07:41 م
إلغاء سفر مسنة بعد إصابتها بجرح قطعي نتيجة اصطدامها بأحد مقاعد الطائرة ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل
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قررت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، إلغاء سفر مسنة مصرية كانت فى طريقها للإمارات بعد إصابتها بجرح قطعى نتيجة اصطدامها بأحد مقاعد الطائرة.
 
 
وقالت مصادر طبية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات إقلاع رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة بموقع 28 بأرض المهبط، تعرضت مسنة مصرية تدعى "سكينة.م. ف.ق" لجرح قطعي فى جسمها نتيجة اصطدامها بأحد مقاعد الطائرة. 
 
وأضافت المصادر، أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبي علي الراكبة، والذي قرر إلغاء سفرها، وتم نقلها إلى مستشفي هليوبوليس تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لاستكمال تلقى العلاج، وعمل الإشاعات اللازمة.
 
 

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