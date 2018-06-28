إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات على أولوية رى أرض زراعية بأبو حمص

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى مشاجرة لخلافات بينهم على أسبقية رى أرضهم الزراعية بقرية بلقطر الغربية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

كان تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بقرية بلقطر الغربية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" ن ض ع 40 سنة عامل مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ،و شقيقه خ 30 سنة عامل مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"طرف ثانى" ح م ى 34 سنة عامل مصاب بجرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وع ع 53 سنة ربة منزل "زوجة عم الأول" مصابه بجرح بالرأس وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بينهم على أسبقية الرى والجيرة بأرضهم الزراعية بذات الناحية قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب "بالعصى" وإحداث الإصابات المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام وتم عمل اللازم لهم وغادروها "تحت الحراسة اللازمة" عدا الأول من الطرف الأول، وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم و تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.