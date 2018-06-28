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إصابة طفل بقطع بالقناة الدمعية أثناء التدريب بنادى فى بورسعيد

الخميس، 28 يونيو 2018 11:10 م
إصابة طفل بقطع بالقناة الدمعية أثناء التدريب بنادى فى بورسعيد اصابه - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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 أصيب منذ قليل  الطفل "م م س" 8 سنوات إصابات خطيرة نتيجة إصطدامه بالقائم أثناء فترة أدائه التدريب لكرة القدم داخل أحد الأندية ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

وأكد التقرير الطبى بمستشفى الرمد التخصصى بأن الطفل أصيب بقطع بالقناة الدمعية بالعين اليمنى نتيجة إصطدامه بالقائم داخل ملعب كرة قدم  أثناء فترة التدريب .

ومن جانبها قامت طوارئ مديرية الشئون الصحية ببورسعيد بالتنسيق مع مركز جراحة العيون بالمنصورة لتحويله بسيارة إسعاف لسرعة التدخل الجراحى العاجل  .

 

 

 

 

 

 

 


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