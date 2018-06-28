إصابة طالب بجرح طعنى بالصدر فى مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات بكوم حمادة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قام طالب بالتعدى على زميله بمطواه وإصابته بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر، وذلك لمعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات بقرية كفر سلامون التابعة لمركز شرطة كوم حماده بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده بورود المحضر رقم 99 أحوال مركز شرطة كفر الزيات غربية بتاريخه يتضمن وصول "م م ش ل" 16 سنة طالب ومقيم قرية كفر سلامون بدائرة المركز لمستشفى كفر الزيات العام اليوم مصاب بجرح طعنى شبه نافذ أسفل الصدر، وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى لاستكمال العلاج.

بسؤاله اتهم "ع ح ف" 18 سنة طالب ومقيم قرية شابور بدائرة المركز بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب حدوث مشاده بينهما إثر قيام المصاب بمعاتبة المتهم لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات من أقاربه بالقريه محل إقامته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية و أعيد قيد المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.