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الخميس، 28 يونيو 2018 05:09 م
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إدراج باكستان رسميا على القائمة الرمادية الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب

الخميس، 28 يونيو 2018 04:28 م
إدراج باكستان رسميا على القائمة الرمادية الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى
أ ش أ
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أدرجت باكستان رسميا على القائمة الرمادية الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب التى تعدها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتف)، مما أجهض جهود إسلام آباد الرامية لتجنب إعادة إدراجها على القائمة التى كانت عليها فى الفترة بين عامى 2012 و2015.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الخميس نقلا عن مصادر دبلوماسية باكستانية، إن مجموعة العمل الدولية المختصة بمكافحة التمويل غير المشروع اتخذت قرارها خلال اجتماع الدول الأعضاء أمس فى باريس، إذ رأت أن باكستان لم تتخذ ما يكفى من الإجراءات اللازمة لوقف تمويل الإرهاب على أراضيها.


وأشارت الصحيفة إلى أن وضع باكستان على تلك القائمة يعنى أن النظام المالى الباكستانى يمثل خطرا على النظام المالى الدولى بسبب ما يتخلله من أوجه قصور استراتيجية فى قدرته على منع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.


وبعد إدراجها على القائمة الرمادية ستخضع باكستان للتدقيق المباشر من جانب "فاتف" إلى أن تتأكد من اتخاذ باكستان ما يكفى من التدابير للحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.


وكانت مجموعة العمل المكونة من 37 دولة قد عقدت اجتماعها الأول بشأن باكستان فى فبراير الماضى وأصدرت قرارا بتأجيل مقترح تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى إدراج إسلام آباد على قائمتها لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب، ثلاثة أشهر، نظرا لعدم التوافق فى الآراء بين الدول الأعضاء.


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