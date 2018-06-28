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إحباط محاولة انتحار طالب داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بالمحلة

الخميس، 28 يونيو 2018 12:14 م
إحباط محاولة انتحار طالب داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بالمحلة الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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تمكن رئيس لجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، من إحباط محاولة طالب يدعى "ا.ش.م" من إلقاء نفسه من الطابق الثانى، بعد أن خرج من اللجنة أثناء سير امتحان مادة الكيمياء وحاول القفز من أعلى السور، لإجبار المراقبين على تمكينه من الغش.

تمكن رئيس لجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، من إحباط محاولة طالب يدعى "ا.ش.م" إلقاء نفسه من الطابق الثاني،  بعد أن خرج من اللجنة اثناء سير امتحان مادة الكيمياء وحاول القفز من أعلى السور، لإجبار المراقبين على تمكينه من الغش.

وتمكن رئيس اللجنة من تهدئته والسيطرة عليه وإدخاله للجنة مرة أخرى، ولم يكتفى الطالب بذلك بل قام بالشطب على ورقة الإجابة وكتب عليها "لا اعتد بهذا الامتحان"،​ فقام رئيس اللجنة بتوقيع الطالب على إقرار بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم إخطار الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة.

انتقل العقيد حاتم هدهد نائب مأمور قسم ثان المحلة للمدرسة، وإصطحب الطالب للقسم لتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة.

كما شهدت إدارتى كفر الزيات وزفتى التعليمية بمحافظة الغربية، إصابة طالبتين الأولى بإغماء والثانية بإنهيار عصبى، أثناء امتحان مادة الكيمياء، وتم نقلهن بسيارات إسعاف للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إخطاراً من غرفة العمليات بإصابة طالبة بإنهيار عصبى داخل لجنة بإدارة زفتى التعليمية، وإصابة طالبة أخرى بإغماء داخل إحدى لجان إدارة كفر الزيات، وتم استدعاء الاسعاف، ونقلهن للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرير مذكرتين بالواقعتين.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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