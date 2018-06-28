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إحالة البلاغ المقدم ضد المطرب أحمد سعد بتهمة التحريض لنيابة أمن الدولة

الخميس، 28 يونيو 2018 09:18 م
إحالة البلاغ المقدم ضد المطرب أحمد سعد بتهمة التحريض لنيابة أمن الدولة المطرب أحمد سعد- أرشيفية
كتب – أحمد متولي
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أحالت النيابة العامة، البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، ضد المطرب أحمد سعد، بسبب بثه مقطع فيديو يظهر فيه معترضا على قرار تحريك أسعار المواد البترولية، لنيابة أمن الدولة العليا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المحامى أشرف فرحات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن بلاغه المقيد تحت رقم 6902 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهى خطوة قانونية لا تتضمن حتى الآن أى إجراء بشأن استدعاء المطرب أحمد سعد أو التحقيق معه.

ذكر فرحات، أن المشكو فى حقه بث فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه يغنى فيه بالصوت والصورة بكلمات من شأنها إثارة الفتن بين طبقات الشعب المصرى، وتحرض على مؤسسات الدولة بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأشار فى بلاغه إلى أن قرار تحريك أسعار المحروقات، يهدف إلى سد العجز فى الموازنة العامة التى يحدثها دعم الوقود، حيث إن الزيادة المقررة فى أسعار الوقود ستوفر للدولة 50 مليار جنيه من أجل الوصول إلى مبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المقبل وهو 89 مليارا.

وأوضح أن محتوى ما بثه أحمد سعد، يخرج عن كونه حرية رأى وتعبير، لأنه يتعدى ذلك إلى التحريض على العنف وإثارة القلاقل بين طبقات الشعب المصرى، حيث انطوت كلماته على أخبار كاذبة تكدر الأمن والسلم العام.


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