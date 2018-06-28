إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بقتل شاب لسرقته بالسلام

كتب عامر مصطفى

عاقبت محكمة جنايات السلام، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية عمرو عبد الحكيم ومصطفى رشاد، متهمين بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى عقوبة الإعدام، لاتهامهما بقتل شاب وسرقته بالإكراه بعد أن طعنوه بسلاح أبيض.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 4227 لسنة 2017، بمقتل شاب يدعى "م.م"، أثناء وجوده بعمله الإضافى فى وقت متأخر من الليل بإحدى الصيدليات بمنطقة السلام، وذلك بعدما دخل له أحد الأشخاص ويدعى "ع.ن"، طالبا نوع معين من الأدوية، وما كان ذلك إلا حجة لسرقة الصيدلية التى يعمل بها الضحية.

وقالت أوراق الدعوى إن المجنى عليه شك فى دخول شخص آخر تبين أنه "م.س"، فارتاب فى أمره، إلا أن الشاب الذى كان يطلب الدواء أخرج من طيات ملابسه سلاحا أبيض وانهال به على الشاب المغدور به، واستوليا على الأموال والمتعلقات الشخصية للمجنى عليه، ولم ينتبها إلى وجود كاميرات داخل الصيدلية، والتى كان سببا فى التوصل إليهم.