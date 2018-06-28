ألمانيا تدعم مصر فى مكافحة تزوير وثائق السفر

كتبت: إنجى مجدى

قام ضابط اتصال الشرطة الاتحادية بالسفارة الألمانية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بتسليم أجهزة لفحص المستندات قيمتها 40.000 ألف يورو لمعمل فحص وثائق السفر التابع لمصلحة الجوازات بمطار القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الألمانية فى القاهرة، الخميس، تساعد هذه الأجهزة على التحقق من صحة وسلامة وثائق السفر والتعرف بطريقة أسهل على علامات التزوير، وبذلك يتسنى رفع درجة كفاءة تأمين الحدود والإسراع من إجراءات مراجعة الجوازات بمطار القاهرة.

يأتى هذا الإجراء كنتيجة مباشرة للاتفاق الأمنى المصرى - الألمانى الذى تم توقيعه فى شهر يونيو 2016 بين وزارتى داخلية البلدين.