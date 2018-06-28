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أجهزة الأمن تتوصل لصاحب الصفحة الخاصة بتسريب امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

الخميس، 28 يونيو 2018 07:37 م
أجهزة الأمن تتوصل لصاحب الصفحة الخاصة بتسريب امتحانات الثانوية العامة بسوهاج الثانوية العامة -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط " من التوصل لصاحب صفحة "شوكلت" الثانوية العامة لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عقب بدء الامتحان، وذلك بدائرة مركز جهينة غرب سوهاج.
 
وكان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركزشرطة جهينة يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط  الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط"، والمتضمن ورود معلومات مفاداها قيام "أنس . ع . ق" 19 سنة طالب ويقيم بناحية نزة الدقيشية المركز بإنشاء جروب على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يحمل اسم "شوكلت" الثانوية العامة، لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عقب بدء الامتحان.
 
وباستهداف المتهم، وتبين عدم تواجده وتم العثور على جهاز لاب توب وعلبة فارغة لهاتف محمول كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهم، وقيد المحضر برقم 2007 إدارى المركز لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.

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