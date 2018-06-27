3 مصريين يفوزون فى مسابقات جوائز الدورة 12 لسوق "عكاظ"

فاز ثلاثة مصريين بالمراكز من الأول وحتى الثالث فى مسابقات جوائز الدورة الثانية عشرة لسوق "عكاظ" المقامه حاليا بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وفاز الدكتور حسام زمان عن فوزر الدكتور بلال مختار صلاح عضو هيئة التدريس المتعاون بعمادة السنة التحضيرية بجامعة أم القرى بجائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربى (فرع الأصالة)، لتعد الجائزة الرابعة الدولية لها فى فن الخط العربى.

والجائزة هى تقييم لثلاث لوحات مجتمعية، بثلاث خطوط ونصوص مختلفة، وهو ما انفردت مسابقة الخط العربى بسوق عكاظ عن باقى المسابقات، حيث كان من الشروط الواجب الالتزام بها أن يكتب الخطاط ثلاث لوحات، واحدة بخط الثلث للآيات الكريمة (95: 97 من سورة الأنعام)، ولوحة ثانية بخط النسخ لقصيدة (نبعان) والمكونة من ثلاثة عشر بيتا للدكتور فواز اللعبون، ولوحة ثالثة بخط الديوانى لحديث شريف، وهو ما يتطلب من الخطاط أن يجيد كتابة الثلاثة أنواع من الخطوط بمهارة وتقديمها لإدارة المسابقة خلال 40 يوما، وإلا إذا أخفق فى نوع واحد فقط مع تميزه فى الخطين الآخرين فلن يتمكن من الفوز.

كما فاز أحمد عادل محمد بالمركز الثالث فى مسابقة الخط العربى "فرع الأصالة"، وفاز محمد أحمد الناغى بجائز السرد العربى عن تحويل عمل روائى منشور إلى سيناريو سينمائى يحمل اسم "حلال".

وقال الناغى فى تصريحات صحفية إن العمل يتناول المشاكل الأسرية، ولا سيما فى ظل وجود المرأة العاملة، ما تطلب الاستعانة بـ " فكرة الخادمة "، أمام رفض من الزوج ومطالبته بالا تدخل " سيدة " البيت الا بـ " الحلال "، حتى وافقت الزوجة فى نهاية الامر، على سبيل التحدى، بشرط اختيار الزوجه لهذه السيدة " الخادمة " لتكون زوجه لزوجها، ومن هنا تحدث المفارقات .

وأعلن الدكتور حسام زمان مدير جامعة الطائف رئيس اللجنة الثقافية لسوق عكاظ عن فوز الشاعر السعودى جاسم محمد الصحيح بجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربى الفصيح، كما فاز المواطن السعودى ثامر محمد ابراهيم رباط بجائزة المركز الاول فى مسابقة الفن التشكيلى، فيما تنوعت المراكز الثانية والثالثة لمسابقات الخط والابتكار لجنسيات من الاردن واليمن وميانمار وغيرهم

جدير بالذكر أن جوائز ومسابقات سوق عكاظ تبلغ 15 جائزة ومسابقة تغطى مساحة واسعة من الابداع فى الاداب والفنون والعلوم الاجتماعية والانسانية، تنافس خلالها نحو 530 متسابقا ومتسابقة بزيادة 20 % عن العام الماضى .