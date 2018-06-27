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10 معلومات عن إجراءات مواجهة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:58 م
10 معلومات عن إجراءات مواجهة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما إدمان المخدرات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى خفض نسبة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
"اليوم السابع" ينشر أهم الإجراءات التى يتخذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  لمواجهة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية. 
 
1- رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية وإعلان قائمة سوداء للمسلسلات غير الملتزمة.
 
2- التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى المسلسلات.
 
3- انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 6%  بدلا من 13% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية فى رمضان ومشاهد التعاطى 2% بدلا من 4%.
 
4- تكريم الأعمال الدرامية  الخالية من مشاهد المخدرات.
 
5- رصد خطورة التناول السلبى للقضية وتداعياته على الأطفال والشباب لمراجعة الأعمال الدرامية والسعى نحو تلافيها.
 
6- التزام  القنوات التليفزيونية بعرض التصنيف العمرى للأعمال الدرامية.
 
7-  مخاطبة وتنبيه الأسرة المصرية بشأن الأعمال التى تحمل رسائل سلبية وتنشر الثقافة السوداء للمخدرات.
 
8- خلو كافة الأعمال الدرامية من وجود أى مشاهد للتدخين أو لتعاطى مخدرات من قبل الأطفال.
 
9- استعانت منظمة الصحة العالمية  بتجربة " صندوق الإدمان"   فى رصد مشاهد التدخين والمخدرات فى الدراما لإعداد وثيقة دولية لمكافحة  التسويق غير المباشر لمنتجات التبغ.
 
10 - تحذير الشركات  المنتجة والقناة التى تبث أحد الأعمال الدرامية وتتضمن مشاهد ترويجية للمخدرات بمراجعة الحلقات المتبقية وحذف هذه المشاهد حال إعادة عرض المسلسل.
 

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صندوق الادمان

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