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وزير النقل فى جولة مفاجئة بالدائرى الإقليمى: الطريق جاهز للافتتاح خلال يوليو

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:00 ص
وزير النقل فى جولة مفاجئة بالدائرى الإقليمى: الطريق جاهز للافتتاح خلال يوليو وزير النقل خلال جولته بالطريق الدائرى الإقليميى
كتب رضا حبيشى
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للمرة الثانية خلال أربعة أيام، أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية للقوس الشمالى الغربي  للطريق الدائرى الإقليمى، حيث كان قد قام بجولة السبت الماضى لمتابعة معدلات التنفيذ لهذا المشروع الهام، واليوم قام بجولة مفاجئة للوردية المسائية لهذا المشروع.
 
 وأكد وزير النقل خلال لقائه مع العاملين، أن الفترة القادمة ستشهد استمرار جولات متابعة المشروعات خلال الفترات الصباحية والمسائية للانتهاء من المشروعات التى تنفذها الوزارة وفق الجداول الزمنية.
 
وتفقد الوزير، خلال الجولة قطاعات المشروع المختلفة، مطالبا بسرعة الانتهاء من أعمال العواكس واللوحات الإرشادية والإضاءة على الكبارى، وان تتم كافة الأعمال بجودة عالية، مشيرا إلى أن الطريق سيكون جاهزا للافتتاح خلال شهر يوليو المقبل.
 
وأوضح أنه بعد افتتاح طريق شبرا - بنها الحر، والقوس الشمالي الشرقي من الدائرى الإقليمى منذ عدة شهور، وبعد الانتهاء من القوس الشمالي الغربي، فإن طريق الدائرى الإقليمي سيمثل جزءًا مهمًّا من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات.
 
وأشار الوزير، إلى أنه سيسهم فى تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة الرحلات وزمنها ومسافتها بين المدن الواقعة على امتداد مساره، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.
وزير النقل خلال جولته بالطريق الدائرى الإقليميى (1)
 
وزير النقل خلال جولته بالطريق الدائرى الإقليميى (2)
 
وزير النقل خلال جولته بالطريق الدائرى الإقليميى (3)
 

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الدائرى الاقليمى

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