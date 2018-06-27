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وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:32 ص
وزير الكهرباء: الرئيس مفاوض شاطر وحصل من "سيمنز" على أسعار لم ولن تحدث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه عند التعاقد مع شركة "سيمنز"، كان الحديث عن 13200 ميجا وات، تكون محسوبة على درجة حرارة محيطة 15 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه اشترط أنه يحصل عليهم فى أحر يوم فى الصيف بدرجة حرارة 45 درجة مئوية، وتم الموافقة على ذلك.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامية رشا نبيل، أن شركة سيمنز أضافت 1200 ميجا وات بدون أى مليم، وهو ما يقدر بـ600 مليون يورو، وأصبح التعاقد على 14400 أيزو.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حصل من شركة سينمز على أسعار لم يحدث ولن يحدث الحصول عليها مرة أخرى، مردفاً:" الرئيس مفاوض شاطر ومشوفتش فى حياتى حاجة بالشكل ده".

    

 


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