وزيرة الصحة توافق على تعيين محمد حسان مديرا تنفيذيا للجنة الفيروسات الكبدية

كتب وليد عبد السلام

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، على تعيين الدكتور محمد حسان مديرا تنفيذيا للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة خلفا للدكتور قدرى السعيد.

وكلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفبيروسات الكبدية بوزارة الصحة بوضع تصور يعزز التوسع فى المسح القومى للقضاء على فيروس سى ليتم العمل بها فى الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة الصحة قامت بعلاج ما يقرب من 2 مليون مريض مصاب بفيروس سى، بالإضافة إلى الكشف عن فيروس سى بين 7 ملايين مواطن خلال الفترة الأخيرة. وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مسح صحى شامل يستهدف الكشف عن الفيروس بين أكثر من 50 مليون مصرى.

وفى ذات السياق أكد الدكتور شريف راشد، الخبير فى الشأن الدوائى وملف أدوية فيرس سى لليوم السابع، أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة لديها رؤية صائبة فى التوسع فى الكشف عن فيروس سى، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة فى اللجنة وإعادة هيكلتها برئاسة الدكتور وحيد دوس وأعضاء اللجنة الحاليين، مضيفاً أن كل الشركات تقف فى ظهر الوزارة للقضاء على فيروس سى تماما، وتابع: قادرون على توفير كل الكميات الدوائية التى تتطلبها المرحلة المقبلة وبجودة كبيرة للمريض.