وزيرا الطاقة والخارجية الأمريكيين يشيدان بالإصلاحات الاقتصادية بمصر

كتب أحمد أبو حجر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من الجلسات الثنائية مع رؤساء شركات شيفرون وبى بى وسنام وبكتل وبيكر هيوز وسوناطراك على هامش فعاليات مؤتمر الغاز العالمى الذى يعقد فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" خلال الفترة 25-29 يونيو .

تناولت اللقاءات أوضاع صناعة البترول والغاز فى مصر والتطورات الايجابية التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة، والفرص الاستثمارية المتاحة فضلاً عن استعراض الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون القائمة وأنشطة الشركات العالمية فى مصر وبرامج عملها واستعراض الفرص المتاحة للدخول فى المزايدتين العالميتين التى طرحتهما مؤخراً هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.

وشمل برنامج عمل وزير البترول عقد عدة لقاءات مع المسئولين الأمريكيين شملت وزيرى الطاقة والخارجية الأمريكيين ورئيسى لجنتى الطاقة بالكونجرس ومجلس الشيوخ وعدد من أعضائهما، حيث تم استعراض الإصلاحات وقصص النجاح التى تحققت مؤخراً فى قطاع البترول وبرنامج مصر للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة والتعاون والمباحثات الجارية فى هذا الشأن مع دول منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى وكذلك الشركات العاملة بالبحر المتوسط.



وزير البترول مع وزير الطاقة الأمريكى

وأشاد المسئولون الأمريكيون بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخراً، خاصة فى مجال قطاع الطاقة والنتائج الايجابية التى تحققت فى هذا المجال.

ويشارك الملا فى فعاليات مؤتمر الغاز العالمى اشتملت على جلسة "برنامج كبار المسئولين" فى مجال صناعة الغاز على المستوى العالمى حول موضوع الجغرافيا السياسية للغاز الطبيعى بحضور رئيس الاتحاد الدولى للغاز ونائب وزير الخارجية الأمريكى وعدد من وزراء البترول والطاقة المشاركين بالإضافة إلى رؤساء عدد من شركات البترول العالمية حيث تم خلال اللقاء استعراض العوامل الجيوسياسية للغاز الطبيعى ودوره المتنامى فى مجال خريطة الطاقة العالمية، كما شارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور وزراء البترول والطاقة والمسئولين من حوالى 90 دولة وعدد من قيادات الطاقة بالبنك الدولى ومؤسسات الطاقة العالمية ولفيف من رؤساء الشركات العالمية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى.

وافتتح وزير الطاقة الأمريكى المؤتمر، وتناولت الجلسات مستقبل إمدادات الغاز الطبيعى فى ضوء الاكتشافات التى تتحقق فى مناطق العالم خاصة فى منطقة شرق المتوسط.



وزير البترول مع رئيس شركة بى بى العالمية وزير البترول مع رئيس شركة بى بى العالمية