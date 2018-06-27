video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: أمريكا تتخذ نهجا لقطع إيران عن النظام المالى العالمى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:23 م
واشنطن بوست: أمريكا تتخذ نهجا لقطع إيران عن النظام المالى العالمى ترامب
(أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تتخذ نهجا متعدد الأوجه لقطع إيران عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

وأشارت الصحيفة ، في تقرير لها اليوم ، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى أيضا إلى إسقاط البنوك الإيرانية من مؤسسات مثل نظام سويفت وهي شبكة تسهل المعاملات المالية الدولية وزيادة في التدقيق في الشأن الإيراني من جانب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي منظمة تعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي تلك التدابير في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون أمريكيون حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يجب أن يستعدوا لخفض واردات النفط من إيران حتى تصل إلى الصفر بحلول نوفمبر القادم.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين حذروا الحلفاء أيضا من أن واشنطن لن تمنح أي تنازلات تجاه فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.

وتأتي تصريحات المسؤول خلال جولة موسعة مع مسؤولين آخرين إلى دول مختلفة لحث حكوماتها على البدء في خفض وارداتها من إيران في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي.

ووفقا للصحيفة، يشكل قرار ترامب بالتخلي عن الاتفاق التاريخي وإعادة فرض العقوبات ضغطًا على العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، والذين يعتبر معظمهم أن هذه الخطوة غير سديدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أزمة المهاجرين مستمرة.. ترامب يصفهم بالغزاة ويطالب بعدم السماح لهم بالوقوف أمام القضاء.. واشنطن بوست: أطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم منتشرين بشتى أنحاء أمريكا.. وسيناتور أمريكية بارزة تؤكد استمرار الفصل

إنذار.. جنرالات واشنطن يحذرون من الخسارة فى مواجهة روسيا المحتملة.. واشنطن بوست: العقبات اللوجستية والجسور المتهالكة تحول دون الوصول لشرف أوروبا.. وتأخر الدعم يمكن الروس من الاستيلاء على أراضى "الناتو"

واشنطن بوست: تخلى بيونج يانج عن الخلاف مع أمريكا ينبئ بتغير العلاقة بين البلدين

واشنطن بوست: أطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم منتشرين فى شتى أنحاء أمريكا

اخبار عالميه

واشنطن بوست

امريكا

الولايات المتحده

ترامب

ايران




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة