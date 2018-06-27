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ميدفيديف: لا يوجد بديل لمنظمة التجارة العالمية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:24 م
ميدفيديف: لا يوجد بديل لمنظمة التجارة العالمية رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، أن بلاده لا تشكك فى عضويتها بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل عن هذه المنظمة.

وقال ميدفيديف - فى تصريح اليوم الأربعاء "نحن لا نشكك فى مشاركتنا بمنظمة التجارة العالمية، وتحدثنا عن هذا عدة مرات فى أماكن مختلفة"، مضيفا: "لا يوجد بديل اليوم لمنظمة التجارة العالمية، ودورها كوسيط في النزاعات التجارية الدولية لا يزال رائدا".

وأشار إلى أن روسيا تحتاج للتعلم وبشكل كامل كيفية استخدام الأدوات التي يمكن الوصول إليها في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن بلاده لا تعمل وحدها في مجال التجارة الدولية، موضحا أن هناك أربعة من الدول الخمس فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى أصبحت أعضاء تمتلك الحقوق الكاملة فى منظمة التجارة العالمية.

وقال: "إن هذا يعنى أن لدينا فرصا إضافية للدفاع الجماعي عن مصالحنا واتباع سياسة منسقة"، لافتا إلى أن روسيا مهتمة، قبل كل شىء، بدعم شركاتها التي تصدر أو تخطط لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأجنبية.

يُذكر أن منظمة التجارة العالمية ومقرها مدينة جنيف، تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وتنظيم العلاقات التجارية السياسية للدول الأعضاء، كما أنها المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول، وتضم 161 دولة عضواً، إضافة إلى 24 دولة مراقبة فيها.

 


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