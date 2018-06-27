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الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:13 م
خالد صلاح
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مقتل 22 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن جنوبى أفغانستان

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:49 م
مقتل 22 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن جنوبى أفغانستان عناصر طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قال مسئول فى الشرطة الأفغانية إن 22 من مسلحى طالبان قتلوا وأصيب عدد آخر فى اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن فى إقليم غزنى جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم الكولونيل فريد أحمد قوله أن المسلحين شنوا هجمات منسقة على نقاط تفتيش أمنية فى مديريات جيلان وأندار وجغتو التابعة للإقليم الليلة الماضية.

وأضاف أن القوات تمكنت من صد الهجوم وقتلت 9 من المسلحين وأصابت 4 آخرين بجروح فى اشتباكات أصيب على إثرها كذلك ثلاثة من رجال الأمن الأفغاني.

وتابع قائد الشرطة :"فى واقعة منفصلة صباح اليوم قتل 7 من عناصر طالبان وأصيب اثنان آخران فى غارة جوية استهدفت مدرعة لطالبان من طراز "هامفي" فى مديرية نوى بالإقليم".

من ناحية أخرى، قتل 6 من مسلحى طالبان إثر انفجار لغم أرضى كانوا يقومون بزراعته على الطريق السريع الرابط بين كابول وقندهار فى نطاق إقليم غزنى.

من جانبها، لم تعلق طالبان حتى الآن على هذه التقارير.

 


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