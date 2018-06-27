مفتى الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس العلماء الإندونيسى

استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية - وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس العلماء الإندونيسى لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء وإندونيسيا.

وقال مفتي الجمهورية خلال اللقاء: إن دار الإفتاء تتعاون مع إندونيسيا من خلال الطلاب الذين يدرسون في جامعة الأزهر ثم يأتون إلى دار الإفتاء المصرية من أجل تأهيلهم وتدريبهم على الإفتاء.

وأضاف أن دورات التأهيل للإفتاء مدتها ثلاث سنوات، حيث تستقبل الدار بدايةَ كل عام دفعات جديدة من الطلاب، يتم تدريبهم لمدة عامين تدريبًا نظريًّا، ثم يتبعها لمدة عام تدريب عملي على الإفتاء في إدارات الدار المختلفة، ويتم تقييم الطلاب بشكل يومي.

وأشار المفتى أن التعاون بين دار الإفتاء وإندونيسيا مثمر وبنَّاء في سبيل تكوين العقل وتثقيفه بالفكر الأزهرى الوسطى.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد الدار الكامل للتعاون على كافة الأصعدة وتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمجلس العلماء الإندونيسي والطلبة.

من جانبه تقدم الوفد الإندونيسى بجزيل الشكر إلى فضيلة المفتى ودار الإفتاء على ما يبذلون من جهد في سبيل نشر صحيح الدين وتأهيل الطلبة على الإفتاء.

وأبدى الوفد تطلعه إلى مزيد من التعاون للاستفادة من خبرات الدار وعلم علمائها من أجل تأهيل الطلبة الإندونيسيين للإفتاء وتدريبهم على مواجهة التطرف والإرهاب.