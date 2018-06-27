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مفتى الجمهورية يستقبل السفير الكندى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الدينى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:38 ص
مفتى الجمهورية يستقبل السفير الكندى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الدينى جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، السيد جيس داتون سفير كندا بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين الدار وكندا.

وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء أن دار الإفتاء بذلت - ولا تزال - الكثير من الجهود من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب من الوقوع فى براثن الإرهاب، وذلك بوسائل عدة سواء عن طريق التواصل المباشر أو باستخدام الفضاء الإلكترونى الذى يعد الأكثر جذبًا للشباب.

وأبدى مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كل أشكال الدعم العلمى والشرعى للحكومة الكندية وتجربتها الرائدة فى مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك الفكر المتطرف، متقدمًا بالشكر إلى الحكومة الكندية على دعمها للاقتصاد المصرى.

من جانبه شكر السفير الكندى فضيلة المفتى على ما يقوم به من دور تنويرى فى نشر مفاهيم السلام والتعاون بين الشعوب، كما أثنى على ما تقوم به الدار على المستوى الداخلى والخارجى.


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