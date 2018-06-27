مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تحطم حافلة مهاجرين شمال اليونان

أثينا (أ ش أ)

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون إثر تحطم حافلة كانت تقل 10 مهاجرين على أحد الطرق السريعة فى شمال اليونان.

وذكرت شبكة (ايه بى سي) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أن المهاجرين الذين عبروا الحدود اليونانية - التركية كانوا فى طريقهم إلى مدينة سالونيك فى شمال اليونان..مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأفاد أفراد الإغاثة بأن المصابين أوضحوا أنهم يحملون الجنسية السورية.

ويواصل آلاف المهاجرين التوافد على اليونان تمهيدا للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبى أملا فى حياة أفضل.