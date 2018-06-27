video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تحطم حافلة مهاجرين شمال اليونان

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:34 م
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تحطم حافلة مهاجرين شمال اليونان تحطم حافلة ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون إثر تحطم حافلة كانت تقل 10 مهاجرين على أحد الطرق السريعة فى شمال اليونان.

وذكرت شبكة (ايه بى سي) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أن المهاجرين الذين عبروا الحدود اليونانية - التركية كانوا فى طريقهم إلى مدينة سالونيك فى شمال اليونان..مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأفاد أفراد الإغاثة بأن المصابين أوضحوا أنهم يحملون الجنسية السورية.

ويواصل آلاف المهاجرين التوافد على اليونان تمهيدا للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبى أملا فى حياة أفضل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 8 أشخاص بسبب تحطم سيارة تنقل مهاجرين باليونان

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بمركز احتجاز مهاجرين باليونان

منح المهاجرين باليونان الراغبين فى العودة النهائية لبلادهم 2000 يورو وتذكرة سفر

اليونان

تحطم حافله

المهاجرون

حافله مهاجرين

تحطم حافله مهاجرين




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة