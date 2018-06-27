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مرتضى منصور: عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه لخزينة الزمالك غدا (فيديو)

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:21 م
مرتضى منصور: عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه لخزينة الزمالك غدا (فيديو) عبد الله السعيد
كتب محمد شرقاوى
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قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه توصل لاتفاق مع اللاعب عبد الله السعيد برد 40 مليون جنيه التى حصل عليها من القلعة البيضاء بعد فشل صفقة انضمامه للزمالك، غدا الخميس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، مضيفا أنه وقع على شرط جزائى يقدر بـ100 مليون دولار.

وتابع: "عبد السعيد ماضى على الشرط الجزائى فى العقد.. رجع الفلوس بدل ما احجز على الشقة وعربيتك.. و100 مليون دولار يقدروا بـ2 مليار جنيه".

وأضاف "منصور"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صح النوم"، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية "LTC" أنه تقدم ببلاغ رسمى من أجل أن يرد اللاعب الأموال التى حصل عليها من النادى، وتابع "تم الاتفاق على أن لجنة من النادي ستتوجه غدا، للبنك مع عبد الله السعيد لاستلام المبلغ المالى وسيتم تسليمه إيصالا باستلام المبلغ المالى".


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عبد الله السعيد

مرتضى منصور

نادى الزمالك

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صعيدى مصرى

والفوايد يا سبع؟

وفوايد ال ٤٠ مليون خلال تلك الفترة فين؟؟ انت من يومين قلت ان السعيد هيرجعهم ٤٦ مليون. فين الفوايد ولا هيروحوا فى بطن الزير يا مورتا؟؟؟

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