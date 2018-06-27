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مدير الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل يشيد بدور مصر فى التصدى للهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:05 ص
مدير الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل يشيد بدور مصر فى التصدى للهجرة غير الشرعية السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف
كتب أحمد جمعة
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التقى السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحلFRONTEX برئاسة المدير التنفيذى "فابريس لاجيرى" الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث أكد خلال اللقاء الموسع بين الجانبين على مواقف مصر الثابتة بشأن التعامل مع موضوعات الهجرة واللجوء من منظور متكامل ومتوازن بين الأبعاد الأمنية والتنموية بما فى ذلك إيجاد قنوات للهجرة الشرعية والتعامل مع جذور وأسباب التدفقات غير الشرعية للمهاجرين.

 

من جانبه أشاد مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل بالدور الإقليمى الذى تضطلع به مصر، موضحا أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى مصر كأحد الشركاء الأساسيين فى المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأثنى فى هذا الصدد على الجهود الكبيرة التى قامت بها قوات حرس الحدود المصرية فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية تجاه القارة الأوروبية، معربا عن تطلعه لتعميق التعاون مع مصر والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الشأن.

 

وصرح مساعد وزير الخارجية أن مصر قامت بمجهودات كبيرة من أجل إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل المصرية على مدار العامين الماضيين، وأن هذا الجهد ترتب عليه أعباءً كبيرة على الدولة المصرية، وأننا نتطلع لقيام المجتمع الدولى والدول الشريكة إلى تقاسم تلك الأعباء والمسئوليات التى تقوم بها مصر والتى تعود بالمنفعة على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكمله، وكذلك دعم مصر فى جهودها لاستضافة أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين.

 

وأضاف فوزى أن اللقاء الذى جرى مع مدير وكالة FRONTEX يأتى فى إطار التعاون الأشمل بين مصر والاتحاد الأوروبى حول موضوعات الهجرة فى إطار الحوار المؤسسى القائم بين الجانبين فى هذا الشأن والتى عقدت أولى جولاته فى ديسمبر من العام الماضى 2017.

 


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