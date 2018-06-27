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مدير الهلال الأحمر الإماراتى يبحث مع مفوض شئون اللاجئين الأوضاع باليمن

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:45 ص
مدير الهلال الأحمر الإماراتى يبحث مع مفوض شئون اللاجئين الأوضاع باليمن الأوضاع فى اليمن - أرشيفية
وكالات
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التقى المهندس سعيد آل على مدير الهلال الأحمر الإماراتى فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذى ضم جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية فى عدن و أحمد الأغبرى مدير مكتب الأمن و السلامة به.

جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأنشطة و الأعمال الخيرية و الإنسانية التى يقدمها الهلال الأحمر الإماراتى ضمن "عام زايد" فى المحافظات اليمنية الخمس التى يعمل بها وتضم عدن و الضالع و تعز و لحج و أبين.

واستعرض مدير الهلال الأحمر الإماراتى فى عدن من خلال فيديو موثق مجمل الأنشطة و المشاريع و الأعمال الخيرية التى نفّذها " الهلال " منذ بدء " عام زايد " وتفاصيل كل مرحلة من مراحل عمله .. مشيرا إلى أن ما تم عرضه لم يتضمن أنشطة الهلال خلال الأعوام السابقة التى وصفها بأنها كثيرة ومتعددة.

و أكد أن " الهلال الأحمر الإماراتى " يعمل على تنفيذ مشاريعه و برامجه بالتعاون مع السلطات اليمنية فى المحافظات الخمس.. موضحا أن " الهلال " يسعى إلى تقسيم أعماله و أنشطته الخيرية والإنسانية وفق ثلاث مراحل زمنية .. المرحلة الأولى إنتهت بتنفيذ عدد من المشاريع و الثانية قائمة فيما يجرى الإعداد للمرحلة الثالثة.

 


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