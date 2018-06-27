مدرب ألمانيا بعد خروج بلاده من كأس العالم: أشعر بخيبة أمل وقد أستقيل

كتب: محمد محسن أبو النور

قال مدرب المنتخب الألمانى، يواخيم لوف، إنه يشعر بخيبة أمل شديدة إثر الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، والخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة فى روسيا، ولم يستبعد تقدمه بالاستقالة.

ونقلت شبكة دويتش فيلله عن القناة الألمانية الثانية "ZDF" أن يواخيم لوف لم يستبعد الاستقالة، لدى سؤاله عن مستقبله كمدرب للمانشافت بعد الخروج من المونديال.

وأكد لوف أن عليه التفكير فى سبب ما حصل وأنه يتحمل المسؤولية، مضيفا "لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لى أن أجيب على هذا السؤال. نحن بحاجة إلى ساعتين لنستطيع رؤية الأشياء بوضوح. بداخلى خيبة أمل كبيرة. لم أتخيل أننا سنخسر أمام كوريا الجنوبية".

وتابع لوف قائلا: "نشعر بخيبة أمل شديدة. صمت تام، أينما ذهبنا، علينا التفكير بشأن ما حدث بهدوء، فأنا الآن بحاجة إلى ساعات لاستيعاب الأمر".

وقال لوف، الذى تولى تدريب المنتخب الألمانى عام 2006 بعد أن كان مساعدا ليورجن كلينسمان، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022 طبقا لتجديده قبل فترة قصيرة من المونديال الحالي، "لم نطبق خططنا على أرض الملعب.. على أن أتحمل المسؤولية بالطبع. فقد خسرت كرة القدم الألمانية ككل".