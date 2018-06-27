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محمد شاكر: مد فترة الغاء الدعم عن الكهرباء لمدة 3 سنوات قادمة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:49 ص
محمد شاكر: مد فترة الغاء الدعم عن الكهرباء لمدة 3 سنوات قادمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن البدء فى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدأ منذ ٢٠١٤، وتم التعامل بشفافية مطلقة في إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وتعويم الجنيه أثر على أسعار الكهرباء، وتقرر مد فترة إلغاء الدعم عن الكهرباء لمدة ٣ سنوات قادمة، وكان من المفروض أن يتم إلغاء الدعم تماماً العام المالى المقبل، وهناك برنامج لحماية محدودى الدخل من آثار ارتفاع الكهرباء. 

وأضاف وزير الكهرباء خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" مع الإعلامية رشا نبيل عبر التلفزيون المصرى، أن ٣٧ مليار جنيه مخصصات دعم الكهرباء فى ميزانية العام الجارى، مضيفاً أن جهاز تنظيم الكهرباء هو المختص بتحديد سعر شرائح الاستهلاك.

وتابع :"أطلب من الناس الترشيد وأعيش بنفس الطريقة، والدولة لا تدعم من يتجاوز استهلاكه الـ١٠٠٠ كيلو وات".

 


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وزير الكهرباء

دعم الطاقه

رشا نبيل

مصر النهارده




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