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محلل أمريكى: قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر السفر يستهدف المسلمين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:06 ص
محلل أمريكى: قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر السفر يستهدف المسلمين المحكمة العليا الأمريكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قال جيفرى توبين، محلل الشئون القانونية فى شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن حظر السفر الذى أقرته المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، يستهدف المسلمين بصورة خاصة إلا أنه "يخضع للتجميل" على حد تعبيره.

وأوضح توبين "معظم أعضاء المحكمة العليا قالوا باستمرار لن تجد كلمة (مسلم) فى الوثيقة، التى تضم أيضا دولا غير إسلامية مثل: فينزويلا وشمال كوريا"، منوها أن "الطريقة التى تأسس بها هذا الحظر وسياسته وأسسه تشير إلى أنه حظر على المسلمين".

وتابع قائلا "السؤال الحقيقى هو: هل سنسمح للرؤساء باستخدام الحيلة لإخفاء التعصب العرقى والدينى، لأننى أظن بأن الجميع يعلم أن هذا الحظر هو حظر على المسلمين يتم تجميله".

وحول تفاصيل الحظر، أصدر ترامب النسخة الثالثة من مرسوم حظر السفر فى سبتمبر الماضى، بعد أن رفضت المحاكم الأمريكية النسختين السابقتين، والذى يقضى بحظر دخول مواطنى سبع دول إلى أمريكا بدرجات متفاوتة، وهي: إيران وكوريا الشمالية وسوريا وليبيا واليمن والصومال وفنزويلا، كما كانت تشاد على القائمة لكن تم شطب اسمها بعد أن حققت الشروط الأمنية المطلوبة.


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