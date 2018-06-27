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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:54 م
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محافظة القاهرة: رصف الشوارع المحيطة بجراج روكسى قبل افتتاحه

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:23 م
محافظة القاهرة: رصف الشوارع المحيطة بجراج روكسى قبل افتتاحه اعمال رصف بالشوارع المحيطة بجراج روكسى
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، أنه جارى رصف وترميم جميع الشوارع المحيطة المحيطه بجراج روكسى، ضمن خطة تطوير الشوارع بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسى، مشيرا إلى أنه تم رصف شارع ابراهيم من دمشق حتى غرناطه امام مدرسة الكواكب.
 
وفى سياق آخر قال رئيس حى مصر الجديد، إنه جار صيانة وترميم للأرصفة المحيطه بحديقة الميرلاند وعمل رمبات للأرصفة لتحويل الرصيف المحيط بالحديقة إلى ممشى رياضى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن تفعيل مبادرة الرصيف حق المشاة.
 
كما أكد صابر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة انتهت من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع القبة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم شفط المياه وتمهيد المكان مرة أخرى.
 
 
 
 

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