كوكب زحل بأقرب مسافة من الأرض اليوم ويكون فى قمة لمعانه

كتب محمود راغب

يصل كوكب زحل يصل، اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018، إلى "التقابل" وأقرب نقطة إلى الأرض ويكون قرصه بالكامل مضاءً بنور الشمس ويكون فى قمة لمعانه مقارنة بأى وقت آخر خلال السنة ويكون مرئيًا بقبة السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت لرصد وتصوير الكوكب وبعض أقماره بسماء الوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب زحل سوف يظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بلون ذهبى، ويمكن تحديد مكانه بسهوله هذا اليوم، حيث سيقع بالقرب من القمر البدر، وعند استخدام تلسكوب متوسط الحجم أو أكبر يمكن رؤية حلقات زحل وبعض أقماره البراقة.

وتابعت، أنه المقصود بالتقابل أن الكوكب يقابل الشمس فى سماء الأرض، وفى هذا الوقت فإن زحل سوف يشرق مع غروب الشمس ويبقى مشاهدًا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالى.

وقالت: وعلى الرغم من أن زحل فى أقرب نقطة من الأرض خلال السنة فى يوم التقابل نفسه، إلا أن الكوكب فعليًا ليس قريبًا كما قد يتصور البعض، فزحل يبعد 10 مرات المسافة التى تفصل الأرض عن الشمس .

وزحل الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب فى نظامنا الشمسى يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، وتم الكشف عن حلقاته منذ القرن السابع عشر، وفى القرن العشرين استطاعت المركبات الفضائية الكشف عن العديد من الحلقات الرقيقة والخافتة التى تتكون من جزئيات صغيرة من الجليد بعكس ما كان يعتقد سابقًا عن وجود ثلاثة حلقات فقط.

يشار إلى أن زحل يمتلك 62 قمراً مؤكدة مداراتها و53 منها فقط لها أسماء، و13 قمرا فقط أقطارها أكبر من 50 كيلومترًا، لذلك فإن هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأجمل الكواكب فى نظامنا الشمسى المشاهدة عبر التلسكوب.