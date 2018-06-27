كوريا الجنوبية تدين اطلاق المتمردين الحوثيين فى اليمن صواريخ على السعودية

(رويترز)

استنكرت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، قيام المتمردين الحوثيين فى اليمن بإطلاقهم للصواريخ الأخيرة تجاه المملكة العربية السعودية، وأعربت عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى البلد العربى الذى مزقته الحرب.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية التى تهدد حياة وسلامة المدنيين."

وأضاف "نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولى فى حل سلمى للحرب الأهلية فى اليمن من خلال استئناف عملية سياسية تشمل الأطراف المعنية."