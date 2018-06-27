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على عبد العال يدعو أبناء مصر فى الخارج لبذل مزيد من الجهد لإيصال صوت مصر للعالم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:31 م
على عبد العال يدعو أبناء مصر فى الخارج لبذل مزيد من الجهد لإيصال صوت مصر للعالم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعدد من رموز الجالية المصرية فى ألمانيا، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها حالياً إلى ألمانيا.
 
وخلال اللقاء، أكد الدكتور على عبدالعال، على دور أبناء مصر فى الخارج كسفراء لمصر فى البلدان التى يقيمون بها، فى ضوء اضطلاعهم بمسئولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إيصال صوت مصر إلى العالم أجمع.
 
وتبادل عبد العال الحديث مع أعضاء الجالية واستمع إلى رؤاهم بشأن التحديات التى يواجهها الوطن فى المرحلة الراهنة، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس النواب منذ قليل.
 
من جانبهم، أعرب رموز الجالية المصرية بألمانيا عن سعادتهم وعميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء، معربين عن تقديرهم الكبير لحرص الدكتور على عبدالعال على الالتقاء بهم والاستماع إليهم.
 
 

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