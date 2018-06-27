عريس يفقد عينه فى ليلة الحنة بطلق خرطوش والنيابة تحبسه 4 أيام بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

شهدت قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد أن أصيب عريس فى ليلة حنته بطلق نارى من فرد خرطوش كان بحوزته بعد أن أطلق عيارا ناريا منه ابتهاجا بفرحه، إلا أن ماسورة السلاح النارى انفجرت وخرج منها "شظية" أفقدته عينه، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى لإسعافه.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول "مصطفى م م" 28 سنة مصابا بادعاء طلق نارى بعينه اليسرى.

انتقل الرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبسؤال والده "محمد م ا" موظف بشركة الغزل والنسيج بطنطا 57 سنة، أكد أنه أثناء احتفال نجله بليلة حنته قام بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، كان بحوزته وأدى إلى انفجار ماسورة الفرد الخرطوش وخرج منه "شظية" استقرت بعينه وأحدثت إصابته، تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية ووضعه تحت الحراسة بمستشفى طنطا الجامعى.