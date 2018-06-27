ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مع راكب قادم من الهند حاول تهريبها بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء ، محاولة تهريب عبوات أدوية تستخدم في علاج السرطان ، أخفاها راكب مصري لدي عودته من الهند داخل حقائبه ، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل المستشفيات وتحقيق مكاسب مالية .

اشتبه مصطفي دولة رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكب ، اثناء انهاء اجراءات وصوله قادما من الهند عبر ابو ظبي وبصحبته حقائبه المكونة من حقيبة كبيرة الحجم ، واثنين هاندباج محاولا الخروج من الصالة الخضراء ، وتلاحظ كثرة تردده ، عرض الأمرعلي عصام انور عطية مدير الجمرك ، تم تكليف ايهاب عميرة رئيس القسمبالصالة الخضراء بتفتيش امتعة الراكب بدقة ، عثر علي 110 من زجاجات الأدوية خاصة بالسرطان مخبأة بجيوب البنطلونات ، وداخل باقي الأمتعة خاصة بامراض السرطان .

أمر محمد محمدي قناوي مدير جمارك مبني 2 بالمطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب ، وتحرير محضر ضبط جمركي .