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الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:54 م
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ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مع راكب قادم من الهند حاول تهريبها بمطار القاهرة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:28 م
ضبط 110 عبوات لعلاج السرطان مع راكب قادم من الهند حاول تهريبها بمطار القاهرة مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء ، محاولة تهريب عبوات أدوية تستخدم في علاج السرطان ، أخفاها راكب مصري لدي عودته من الهند داخل حقائبه ، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل المستشفيات وتحقيق مكاسب مالية .

 اشتبه مصطفي دولة رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكب ، اثناء انهاء اجراءات وصوله قادما من الهند عبر ابو ظبي  وبصحبته حقائبه المكونة من حقيبة كبيرة الحجم ، واثنين هاندباج محاولا الخروج من الصالة الخضراء ، وتلاحظ كثرة تردده ، عرض الأمرعلي عصام انور عطية مدير الجمرك ، تم تكليف ايهاب عميرة رئيس القسمبالصالة الخضراء بتفتيش امتعة الراكب بدقة ، عثر علي 110 من زجاجات الأدوية خاصة بالسرطان مخبأة بجيوب البنطلونات ، وداخل باقي الأمتعة خاصة بامراض السرطان .

أمر محمد محمدي قناوي مدير جمارك مبني 2 بالمطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب ، وتحرير محضر ضبط جمركي .

 

 


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