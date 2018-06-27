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ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية بدمنهور

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:17 م
ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية بدمنهور اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش بدمنهور.

 

وورد لمركز شرطة دمنهور المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة غرب الدلتا" يتضمن ما ورد من معلومات لضباط الإدارة بقيام إبراهيم.ف.ا 29 سنة عاطل ومقيم قرية الهوارية 4 برج العرب قسم أول العامرية الإسكندرية بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز دمنهور استهدفت المتهم المذكور أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بالطريق الزراعى السريع أسفل الكوبرى العلودى أول طريق حوش عيسى دائرة المركز.

 

وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 2 كيلو جرام، 25 طلقة نارية عيار 9 مم، مبلغ 270 جنيهًا، 2 هاتف محمول.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط والطلقات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم.


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