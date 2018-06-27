ضبط سولار مدعم ومواد تموينية واسطوانت غاز قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت اداره مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الادارة، باشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت عن ضبط سولار واسطوانات غاز مدعمة ومواد تموينية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من العقيد محمد عتمان مدير اداره مباحث التموين بضبط ابراهيم. ك .إ ش صاحب ورشه بقرية صناديد مركز طنطا وبحوزته 1000 لتر سولار مدعم بقصد اعاده طرحه للبيع بالسوق السوداء تحرر المحضر 649 جنح أ من دولة طوارئ مركز طنطا

وضبط محمد. ف .إ أ صاحب مستودع غاز بقرية عياش مركز المحلة وبحوزته ١٥ إسطوانه غاز سعه 12.5 كيلو مدعم زياده عن الرصيد الدفترى تحررالمحضر 38358 جنح مركز المحلة

كما اسفرت الحملة عن ضبط ساريه .خ صاحبه محل سلع تموينيه بقرية بار الحمام مركز بسيون وبحوزتها 200 كيلو سكر تموينى و 44 كيلو زيت تموينى 72 كيلو جبن و4 كيلو سمن و3 عبوة شاى بقصد اعاده طرحها بالسوق السوداء تحرر المحضر 10719 جنح مركز بسيون.

كما تم ضبط السعيد .ع صاحب مخبز سياحى بقرية نهطاى مركز زفتىوبحوزته 260 كيلو سكر تموينى مدعمم تحرر المحضر5730 جنح قسم زفتى

كما تمكنت الحملة من ضبط عزايم .م ع .ال صاحبه مخبز بالسنطة البلد مركز السنطة لقيامها بالاستيلاء على 1590 رغيف بلدى مدعم من خلال الكارت الذهبى للمخبز بما يعادل 1654 جنيها تحرر المحضر رقم 3 احوال قسم مباحث تموين زفتى.

واسفرت الحملة عن ضبط سعاد .ط صاحبه مخبز بالسنطة البلد مركز السنطة لقيامها بالاستيلاء على عدد 4395 رغيف بلدى مدعم من خلال الكارت الذهبى للمخبز بما يعادل 4571 جنيها فى المحضر رقم 4 احوال قسم مباحث تموين زفتى

وتمكن ضباط الحملة من ضبط هيثم .س صاحب سوبر ماركت بقرية خرسيت مركز طنطا وبحوزته 229 عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه المحضر 631 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا

كما تم ضبط اسلام. ف .ع .ال صاحب سوبر ماركت بمنطقة الاستاد اول طنطا وبحوزته 46 عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه تحررالمحضر 886 جنح أمن دولة طوارئ اول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.