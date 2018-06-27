صور.. يد تحمل السلاح وأخرى تنقذ المرضى.. الشرطة تتبرع بدمائها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد مرعى

فى إطار الدور الإنسانى الذى تقوم به وزارة الداخلية، نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالمشاركة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالمديرية، وذلك بإدارة قوات الأمن لصالح بنك الدم بالمركز القومى لنقل الدم بالأقصر، إيمانا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبة منهم لمساعدة المرضى .



جانب من التبرع بالدم

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.



جانب من التبرع بالدم