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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:54 م
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صور.. يد تحمل السلاح وأخرى تنقذ المرضى.. الشرطة تتبرع بدمائها للمواطنين

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:08 م
صور.. يد تحمل السلاح وأخرى تنقذ المرضى.. الشرطة تتبرع بدمائها للمواطنين حملة للتبرع بالدم
كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد مرعى
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فى إطار الدور الإنسانى الذى تقوم به وزارة الداخلية، نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالمشاركة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالمديرية، وذلك بإدارة قوات الأمن لصالح بنك الدم بالمركز القومى لنقل الدم بالأقصر، إيمانا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبة منهم لمساعدة المرضى .

جانب من التبرع بالدم
جانب من التبرع بالدم

 

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

 

جانب من التبرع بالدم
جانب من التبرع بالدم

 

قوافل التبرع بالدم
قوافل التبرع بالدم

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